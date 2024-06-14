РосСМИ: Coca-Cola снова зарегистрировала свои товарные знаки в РФ

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Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала большой войны, снова регистрирует свои товарные знаки в РФ.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на газету "Ведомости".

Отмечается, что The Coca-Cola Company подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков - Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки, поданные в апреле, обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По российскому законодательству товарные знаки в случае их неиспользования в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.

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Другие специалисты в области патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут свидетельствовать о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.

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Напомним:

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В 2023 году производители безалкогольных напитков и минеральной воды уплатили налогов на сумму в 2 раза большую, чем в 2022 году.

Экономическая правда.