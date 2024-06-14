В субботу графики отключений света будут действовать с 08:00 до 23:00
В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Оператор сообщает, что, кроме этого, с 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей.
Причина - сниженная работа солнечных электростанций из-за облачности, а также выход в ремонт энергоблока АЭС.
Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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Напомним:
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.
Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.
Экономическая правда.