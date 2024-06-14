В субботу графики отключений света будут действовать с 08:00 до 23:00

Укрэнерго

В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Оператор сообщает, что, кроме этого, с 16:00 до 20:00 ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей.

Причина - сниженная работа солнечных электростанций из-за облачности, а также выход в ремонт энергоблока АЭС.

Реклама:

Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Читайте также: Сколько будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии

Напомним:

Реклама:

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.