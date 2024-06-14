Reuters: МУС расследует кибератаки России против Украины как возможные военные преступления

Прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения, как вероятные военные преступления.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника, пишет "Европейская правда".

Сообщение Reuters стало первым подтверждением того, что атаки в киберпространстве расследуются прокурорами Международного уголовного суда, что теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

По словам одного из источников, расследование касается кибератак России на инфраструктуру, которые ставили под угрозу жизни людей – в частности выводили из строя электро– и водоснабжение, связь с аварийными службами и сервисы предупреждения о воздушной опасности.

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Двое собеседников Reuters уточнили, что в МКС расследуют как минимум четыре крупные атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе кибератаку на оператора связи "Киевстар" в конце 2023 года.

Среди подозреваемых – группа российских хакеров, известная как Sandworm, которая может быть связана с военной разведкой России.

Прокуратура Международного уголовного суда отказалась от комментариев, но ранее заявляла, что имеет юрисдикцию расследовать киберпреступления.

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С начала вторжения МУС выдал четыре ордера на арест российских чиновников, подозреваемых в совершении международных преступлений, среди них – гражданин России Владимир Путин, которого подозревают в депортации украинских детей.

Хотя Украина не ратифицировала Римский статут – международное соглашение, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд, она дала МУС право расследовать преступления на своей территории.

Почему это важно – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.