"Земельный банк": Правительство передало более 100 тысяч гектаров земли ФГИУ

Кабмин передал 2764 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 104 тысяч гектаров в пользование ГП "Фонд аграрных инвестиций".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Отмечается, что ФГИУ завершил подготовку к запуску проекта "Земельный банк". После передачи в пользование ГП "Фонд аграрных инвестиций" более 104 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, следующий шаг - корпоратизация Фонда и старт первых онлайн-аукционов по аренде.

"Благодаря решению Правительства, ФГИУ готов начать финальную стадию - корпоратизацию и проведение первых земельных торгов", - отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

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После преобразования ГП "Фонд аграрных инвестиций" в общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной долей, новосозданная компания сможет выполнять функции оператора земельных торгов.

"Земельный банк" должен открыть для аграриев возможность арендовать госземли через онлайн-аукционы на платформе Прозорро.Продажи. Сами аукционы стартуют уже в начале июля 2024 года.

Победители аукционов смогут заключить договоры аренды государственных земель сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних. Стартовая цена лотов составит 12% от нормативной денежной оценки земли.

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Добавляется, что ФГИУ рассчитывает, что открытие рынка аренды госземель через "Земельный банк" уже на первом этапе принесет в бюджет дополнительно 1 млрд грн, а при привлечении всех земель эта сумма может вырасти до более 8 млрд грн.

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Напомним:

В Фонде государственного имущества Украины презентовали "Земельный банк". Это новый проект Фонда, призванный внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.