Новости 11 июня: отключение света, движение по "синей" ветке метро обещают запустить осенью

Об отключении электроэнергии. 12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

О фонде поддержки Украины. Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.

О восстановлении "синей" ветки метро. На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

О замороженных российских активах. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

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Об инвестициях. Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Об энергосистеме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

О финансовой помощи. Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

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Об ОПК. Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

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