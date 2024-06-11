Украина должна до зимы восстановить все энергообъекты, которые возможно - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов до зимы, которые возможно.

Об этом он заявил на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

"Мы должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить к зиме, в течение следующих 3-4 месяцев", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что украинские специалисты знают как это обеспечить и просит от партнеров оборудование с остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку.

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"Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить нормальную жизнь", - добавил он.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Экономическая правда.