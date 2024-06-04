Економія електроенергії буде частиною повсякденного життя в наступні роки - Шмигаль

Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

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Нагадаємо:

Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

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Економічна правда.