Украина потеряла 30 ГВт генерации электроэнергии с начала большой войны - FT
С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.
Об этом сообщает газета Financial Times.
"До полномасштабного вторжения России внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, которая вывела электростанции из строя", - говорится в сообщении.
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Напомним:
Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.
Экономическая правда.