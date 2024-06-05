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Украина потеряла 30 ГВт генерации электроэнергии с начала большой войны - FT

Среда, 5 июня 2024, 11:37 - Артур Крыжный
 
Sergey Dolzhenko/EPA-EFE/Shutterstock

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Об этом сообщает газета Financial Times.

"До полномасштабного вторжения России внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, которая вывела электростанции из строя", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина война Россия
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