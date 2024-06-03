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Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації - посол ЄС

Понеділок, 3 червня 2024, 12:26 - Артур Крижний
 
ФОТО: СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО ЦЕНТРЕНЕРГО

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

У ніч на суботу, 1 червня, ворог обстріляв дві гідроелектростанції, обладнання станцій зазнало критичних пошкоджень. 

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, наслідком кількох російських атак стала втрата понад 8 ГВт генерації.

Економічна правда.

енергетика Україна війна Росія
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