Новости 10 июня: Найем подал в отставку, инфляция ускорилась

О Найеме. Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.

Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.

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Позже Найем заявил, что решение о недопущении его к Конференции по восстановлению в Берлине правительство приняло задолго до официального несогласования.

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