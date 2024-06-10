Решение о недопуске к конференции в Берлине Кабмин принял задолго до официального несогласования – Найем
Мустафа Найем, который написал заявление на увольнение с должности главы Госагентства восстановления, заявил, что решение о недопущении его к Конференции по восстановлению в Берлине правительство приняло задолго до официального несогласования.
Об этом он сказал в комментарии ЭП.
"Мне не было сообщено о совещании у главы правительства и отчете ни в пятницу, ни в субботу. Сообщение о том, что надо появиться, было отправлено только в воскресенье через помощницу, когда уже стала публично известной информация о несогласовании моей командировки.
На данный момент в Агентстве до сих пор нет официального приглашения на совещание, как это всегда делалось до того", - заявил Найем.
"Кроме того, у меня есть точная информация, что решение о недопущении меня к Конференции было принято правительством задолго до официального несогласования.
Глава правительства лично говорил об этом. У этого есть свидетели, которые напрямую передавали мне такую информацию, и, при необходимости, я думаю, они это подтвердят", - добавил он.
Напомним:
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".
В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.
Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024), которая будет проходить 11-12 июня в Берлине.
Экономическая правда