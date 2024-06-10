Шмыгаль отклонил командировку Найема в Берлин накануне увольнения: стала известна причина

Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию по восстановлению Украины в Берлин из-за того, что на дату проведения должно было состояться совещание в правительстве по выполнению работ по обустройству инженерно-технической защиты.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее, агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

"Премьер-министр Денис Шмыгаль заблокировал участие руководителя Агентства по восстановлению, а министр инфраструктуры был уволен парламентом месяц назад и до сих пор не найдена замена. Ежегодная конференция по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине имеет целью мобилизовать международную поддержку для восстановления после разрушений, вызванных полномасштабным вторжением России", - сообщало агентство.

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По словам Мустафы Найема, премьер-министр лично отклонил его просьбу о командировке в Берлин, не назвав причину.

Однако источники ЭП в правительстве сообщают, что на 12 июня было назначено совещание в Правительстве по выполнению Агентством восстановления работ по обустройству инженерно-технической защиты второго уровня на объектах критической инфраструктуры и энергетики.

"Там должен был быть заслушан отчет агентства. Именно поэтому премьер-министр не согласовал командировку руководителя агентства", - отмечают источники.

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Напомним:

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

Экономическая правда.