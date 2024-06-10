Инфляция в мае выросла до 0,6%: какие товары подорожали больше всего 

Рост потребительских цен в Украине в мае 2024 года ускорился до 0,6% с 0,2% в апреле, 0,5% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе.

Об этом сообщает Госстат, передает "Интерфакс-Украина".

В Госстате напомнили, что в мае 2023 года рост цен составил 0,5%, поэтому в годовом выражении инфляция по итогам мая этого года выросла до 3,3%% с 3,2% по итогам апреля и марта, при инфляции 4,3% по итогам февраля и 4,7% по итогам января.

Как сообщается, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

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Больше всего (на 10,4%) подорожали фрукты. На 1,3-0,4% выросли цены на овощи, рис, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, кисломолочную продукцию, сахар, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, масло.

В то же время на 14,3% подешевели яйца, на 1,7-0,4% снизились цены на сало, молоко и молочные продукты.

В Госстате также отметили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

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Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,2%.

"Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и масел на 1,1%", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен умеренно ускорится из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и увеличения расходов бизнеса на оплату труда.

Экономическая правда