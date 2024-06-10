Мустафа Найем покидает пост главы Агентства восстановления

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Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

Об этом сообщил он на своей странице Facebook.

"Я покидаю пост главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - заявил он.

По его словам, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. В частности, полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

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"Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - заявил он.

Кроме того, бюрократические преграды в виде задержек и необоснованных замечаний к документам на оплату критически важных проектов приводят к недоверию к государству, остановке строительства и негативно влияют на обороноспособность и экономику страны.

С начала года правительство безосновательно сократило зарплаты работникам Агентства на 68%, что привело к потере 25% коллектива. Несмотря на это, Агентство продолжало работать.

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Напомним:

Ранее Наейм отчитывался, что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рекетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

Как писала ЭП, когда речь идет о миллиардах в защиту энергетических объектов, это не касается электростанций, поскольку защитить их условными саркофагами, как на Чернобыльской АЭС, невозможно.

Защита строилась на высоковольтных подстанциях, наиболее страдали от прошлогодних атак врага. К тому же, по словам собеседников ЭП, укрытия не рассчитаны на прямое попадание баллистической ракеты. Построить такие защитные постройки на огромных объектах генерации невозможно.

Экономическая правда.