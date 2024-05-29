Raiffeisen Bank запретит россиянам переводить доллары за границу

Российское подразделение банка Raiffeisen Bank заявило, что с 10 июня платежи в долларах через него будут недоступны для россиян из-за изменения требований банков-корреспондентов, осуществляющих переводы.

Об этом говорится в релизе финучреждения.

"С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с измененными требованиями банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - говорится в сообщении.

Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Впрочем, на входящие платежи в долларах ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.

Реклама:

Читайте также: Raiffeisenbank помогал путинскому олигарху вывести бизнес из-под санкций. Как не дать России разблокировать активы?

Напомним:

С 1 июня 2024 года российская часть Raiffeisen Bank прекращает открывать все виды накопительных счетов.

Реклама:

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль в начале мая заявил, что летом 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

15 мая сообщалось, что Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от Министерства финансов США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его операций с Россией.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.

Экономическая правда