Raiffeisenbank допомагав путінському олігарху вивести бізнес з-під санкцій. Як не дати Росії розблокувати активи?

Два роки тому, запровадивши санкції проти прибічників Кремля, західні країни заблокували російські активи на суму понад 500 млрд дол. 80% з них у вигляді цінних паперів, коштів на банківських рахунках, корпоративних прав, елітної нерухомості та предметів розкоші перебували в країнах Євросоюзу.

На початку великої війни західні партнери погрожували Путіну: якщо Москва не припинить порушувати міжнародне право, її заблоковані активи конфіскують. Однак з часом ці заяви переросли в затяжні дискусії щодо способів розпорядження знерухомленими активами без їх конфіскації.

Росія скористалася нерішучістю західних політиків та розблокувала частину валютних активів на суму понад 100 млрд дол. Механізм реальної фінансової відповідальності держави-агресора міг би мати визначальне значення в закритті "скриньки Пандори", з якої Кремль випустив молоха війни, та цього не сталося.

Наразі важливо не допустити розблокування інших активів РФ та підсанкційних російських олігархів. Останні шукають лазівки для повернення заблокованих на Заході активів. Недавня домовленість групи Raiffeisenbank та близького до Путіна "алюмінієвого короля" Олега Дерипаски зайвий раз це підтверджує.

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Схеми виведення активів з-під санкцій повинні бути розкриті, щоб унеможливити їх появу в майбутньому та покарати причетних до порушення.

Довідка. Санкції не зупинили російську воєнну агресію, через яку Україні завдано збитків на 650 млрд дол. У цю суму входять збитки на 486 млрд дол, завдані з 24 лютого 2022 року, на 106 млрд дол – з 19 лютого 2014 року по 23 лютого 2022 року, на понад 60 млрд дол – при анексії частин Донеччини та Луганщини.

Як австрійці допомагали Дерипасці вивести активи з-під санкцій

В опублікованому 21 березня російським Forbes рейтингу ста найнадійніших банків РФ четверте місце після ВТБ, Росбанку та Сбєрбанку посів "Райффайзен банк" з активами 1,987 трлн руб та власним капіталом 446,7 млрд руб.

У публікації сказано: "Подолавши серйозні проблеми у 2022 році, російські банки у 2023 році показали видатні фінансові результати". Утім, на сайті "Райффайзен банку" жодного слова про досягнення немає. Як і фінансової звітності.

Зате цю звітність оприлюднив Центральний банк РФ. У ній можна побачити суттєве нарощення фінансової діяльності російського "Райффайзен банку" у 2022-2023 роках порівняно з 2020-2021 роками.

Джерело: cbr.ru

Зокрема, за останні два роки банк, який є частиною однойменної австрійської групи, переказав до федерального бюджету РФ 79,5 млрд руб податку на прибуток. Це вчетверо більше, ніж у 2020-2021 роках.

Акціонери Raiffeisen Bank International (RBI) на річних загальних зборах 4 квітня затвердили фінансовий звіт. Відповідно до нього, чистий прибуток групи у 2023 році становив 2,4 млрд євро, з яких 1,3 млрд євро – від російської "дочки". Результат – гарні дивіденди для власників та щедрі винагороди для менеджерів.

Винагорода членів правління RBI за 2023 фінансовий рік , тис євро

Джерело: rbinternational.com

Доходи австрійців в РФ не дивують. Недавно навколо RBI розгорівся скандал: підсанкційний олігарх Олег Дерипаска з допомогою групи намагався отримати доступ до заморожених 1,5 млрд євро. Raiffeisenbank хотів придбати в пов'язаної з Дерипаскою компанії понад 28 млн акцій австрійської будівельної групи Strabag SE.

"Після закриття угоди наш російський мережевий банк передасть RBI акції Strabag як дивіденди в натуральній формі і, таким чином, переведе активи з Росії до Австрії. Завдяки цій транзакції ми досягаємо значного скорочення позиції капіталу нашого російського мережевого банку і, таким чином, відповідного зменшення ризику нашого російського бізнесу", – пояснював головний виконавчий директор RBI Йоганн Штробль у звіті за 2023 рік.

Група відмовилася від угоди після того, як про цю схему стало відомо Міністерству фінансів США. За даними Reuters, про недопустимість таких операцій фінансистів попереджали й австрійські посадовці. "Під час недавніх обмінів думками з відповідними органами влади RBI не зміг досягти необхідного комфорту для того, щоб продовжити запропоновану транзакцію. Через велику обережність банк вирішив вийти з угоди", – заявили 8 травня в RBI.

У результаті дослідження державних реєстрів Австрії, Кіпру та Росії вдалося з'ясувати, як могла виглядати схема розблокування активів австрійської будівельної компанії Strabag SE підсанкційного Дерипаски. Якби цю схему вдалося завершити, то кожен її учасник отримав би значну економічну вигоду.

У повідомленні банку від 19 грудня 2023 року зазначалося: "Після закриття угоди RBI збереже акції Strabag як довгострокову участь у капіталі. Ця участь буде здійснюватися повністю консолідованою дочірньою компанією Gabarts Beteiligungs GmbH & Co KG, яка буде вносити свій вклад та управляти ним".

Компанію із схожою назвою – Gabarts Beteiligungs GmbH – заснував віденський інвестиційний банкір Штефан Зьохлінг. У червні 2023 року він зареєстрував фірму Dabepo Holding GmbH, яка через місяць заснувала Gabarts Beteiligungs GmbH.

У грудні 2023 року було зареєстроване командитне товариство Gabarts Beteiligungs GmbH & Co KG, акціонером якого стала Dabepo Holding GmbH (внесок – 35 тис євро), "партнером з обмеженою відповідальністю" – Raiffeisen Bank International AG (10 тис євро), "необмеженим партнером" – Gabarts Beteiligungs GmbH. Усі три компанії розміщені у Відні за адресою Kroißberggasse, 13 і ними одноосібно керує Зьохлінг. Усі вони були засновані з однією метою: прийняти активи Дерипаски, які перебувають під санкціями.

Зьохлінг давно знайомий з Дерипаскою. Із січня 2014 року він був членом правління будівельного підрозділу Transstroy конгломерату Basic Element, що будував у Сочі Олімпійське селище, дороги і тунелі. У листопаді 2021 року австрійця призначили президентом Миколаївського глиноземного заводу.

Як Дерипаска став співвласником будівельного холдингу Strabag

Олег Дерипаска посідає 51-ше місце (2,8 млрд дол) у рейтингу російських мільярдерів. Це, імовірно, не відображає справжню економічну могутність прокремлівського олігарха, який у 2008 році посідав девʼяте місце у світовому рейтингу мільярдерів із статками 28 млрд дол.

Сотні компаній різних організаційно-правових форм та юрисдикцій приховують його пряму причетність до бізнесів у багатьох сферах та до власності в Австрії, Великобританії, Італії, Люксембурзі, США, Чорногорії, Франції та на Кіпрі.

Так, кінцева бенефіціарна власність Дерипаски пакетом акцій Strabag SE була організована через "матрьошку" – кіпрські компанії Bradmion Holdings Limited, Melisantis Limited, Valtoura Holdings Limited та Rasperia Trading Limited.

Після потрапляння в санкційні списки США Дерипаска замінив офшорні фірми компаніями з подібними назвами, створеними в РФ. Зокрема, Valtoura Holdings Limited та Rasperia Trading Limited були замінені зареєстрованими в Калінінграді МКАО "Валтура холдингз лімітед" та МКАО "Расперія трейдинг лімітед".

Strabag SE – одна з найбільших європейських будівельних груп. Основними її акціонерами є група "Хазельштайнер" та "Райффайзен-холдинг". У квітні 2007 року вони продали частину акцій Strabag SE кіпрській Rasperia Trading Limited.

У 2014 році після отримання великих субпідрядів на будівництво Олімпійського селища в Сочі та елітної нерухомості в Москві акціонери Strabag SE дозволили росіянину збільшити частку до 25%+1 акція.

Після накладення санкцій та блокування активів на Заході Дерипаска намагався відчужити ці акції, зокрема через синдикатну угоду за участю фонду Haselsteiner, UNIQA та Raiffeisen Group. Однак керівництво Strabag SE, відповідно до санкційних рішень ЄС, припинило ці спроби, обмеживши з квітня 2022 року всі права Rasperia Trading Limited, пов'язані з акціями, включаючи право голосу та отримання дивідендів, а також вийшло з будівельних проєктів у Росії.

Ба більше, 24 червня 2022 року та 16 червня 2023 року акціонери Strabag SE вирішили не виплачувати російській компанії 41,3 млн євро дивідендів за 2022 рік і 180 млн євро – за 2023 рік, зменшивши частку Rasperia Trading Limited до 24,11% і тим самим позбавивши Дерипаску права блокувати рішення.

Географія проєктів будівельної групи Strabag SE

Джерело: strabag.com

Росіяни промацують нові "червоні лінії"

Реалізація схеми рухалася до завершення.

У березні 2024 року право власності на 28,5 млн акцій Strabag SE, які належали російській фірмі "Расперія трейдинг лімітед", були передані новоствореному АТ "Іліадіс" відповідно до укладеного 14 грудня 2023 року договору купівлі-продажу між компаніями "Іліадіс" та "Валтура холдингз лімітед" (Калінінград).

Однак різке попередження з боку Мінфіну США та пильна увага американського агентства із застосування санкцій OFAC застерегли RBI від придбання акцій. Ця історія має позитивне проміжне завершення. Червоні лінії не перейдені.

В іншому випадку цей прецедент міг би дати підстави для розблокування всіх активів юридичних та фізичних осіб, що перебувають у санкційних списках.

Що заважатиме розблокувати активи ЦБ Росії на 300 млрд дол? Він може відчужити із заблокованих резервів невеликими пакетами держоблігації США, Канади, Франції, Австралії чи Великобританії, компаніям, яких немає в санкційних списках. Чи мають західні країни механізми запобігання таким сценаріям?

Росія залучатиме західних фахівців, які за великі гонорари готові допомагати Кремлю, незважаючи на смерті та руйнування, до яких призводять дії його очільників. Приклад Зьохлінга та Raiffeisen це підтверджує.

Як відомо, 23 березня 2023 року НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Присвоєння цього статусу не могло мати для австрійців жодних юридичних наслідків, крім репутаційних втрат.

Що зробив банк? Замість конструктивної співпраці з урядом Австрії із залучення допомоги для виведення своїх інвестицій з Росії Raiffeisen направив усі зусилля на призупинення статусу міжнародного спонсора війни на порталі НАЗК.

Україна має юридичні механізми і може в судовому порядку конфіскувати активи російського "Райффайзен банку", який сплатив значні суми податків у бюджет РФ. Відповідно до закону "Про санкції", Мін'юст може стягнути в дохід держави активи, що належать юридичній особі. Однак він не хоче погіршувати становище RBI, сподіваючись на конструктивне порозуміння з колегами в уряді Австрії.

Фінансові контрзаходи проти агресора

Історію з австрійськими учасниками схеми щодо розблокування активів одіозного прокремлівського олігарха ще необхідно ретельно проаналізувати. Слід змінити підходи уряду Австрії щодо допомоги керівництву RBI з виходом їх дочірнього банку з РФ із застосуванням контрзаходів, арсенал яких може бути напрацьований у співпраці з урядами США, Великобританії, країн ЄС та України.

Від європейських політиків залежить створення законодавчих механізмів, які здатні контрзаходами захистити західні компанії при виході їх дочірніх фірм з Росії. Дієвими запобіжниками від продовження свавілля Кремля мають стати закони про конфіскацію активів осіб, які перебувають під санкціями.

Західні країни мають на своїй території російських активів на 1 547,1 млрд дол, що у 2,3 разу більше, ніж інвестиції в російську економіку. Це значне позитивне сальдо дає шанси на успішне фінансове протиборство з агресором. Інвестиційні стосунки Австрії з РФ також вселяють оптимізм: російських активів на території Австрії налічується 24,03 млрд євро, що в 4,4 разу більше, ніж австрійських в РФ.

Загалом активів може бути набагато більше, адже не всі статки одіозних росіян відображені в офіційній статистиці. Якщо державні органи не можуть виявляти такі активи, то треба залучати неурядові організації та активістів-розслідувачів, які хочуть зробити свій внесок у перемогу над країною-агресором.

Ярослав Сидорович, Оксана Юринець, доктор економічних наук, професор, Агенція європейського співробітництва