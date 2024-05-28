Новости 28 мая: ЕБРР ежегодно будет инвестировать в Украину €1,5 млрд до конца войны, 29 мая отключения не ожидаются

Об отключении электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что на среду, 29 мая, отключения электроэнергии не ожидаются.

О квартире чиновника в Дубае. Экс-заместитель председателя Гостаможслужбы Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 млн долларов.

О ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения РФ профинансировал проекты во всех отраслях экономики Украины на 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не изменится. После войны финансирование увеличат для восстановления страны.

О тарифах для водоканалов. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.

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О бронировании. Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования.

О приоритетном обеспечении электроэнергией. Кабинет министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса.

Эксклюзивы ЭП

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Слепая вера в силу пропаганды заставляет Кремль нарушать сигналы международных спутников. Все только для того, чтобы показать украинцам "правильную" картинку. Как им это удается?

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Кабмин готовится повысить налоги для покрытия бюджетного разрыва. Какие последствия это будет иметь?

Блэкауты на оборонных заводах. Готовы ли производители оружия к отключениям электричества?

Опрошенные ЭП оборонные компании не ожидают, что регулярные обесточивания существенно повлияют на объемы производства оружия, однако проблем отрасль все равно не избежит.