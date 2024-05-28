ЄБРР продовжить інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро на рік до кінця війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабного вторгнення РФ профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на 4 млрд євро та продовжить цю підтримку, доки ситуація не зміниться. Після війни фінансування збільшать для відновлення країни.

Про це на конференції Grain Storege Forum у Києві заявила асоційований директор, старший банкір агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець, пише "Інтерфакс-Україна".

"З початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", - розповіла Лебединець.

За її словами, після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Реклама:

Серед найчастіших запитів клієнтів банку з агросектору - розвиток рослинництва, тваринництва, а також активний інтерес до біоенергетики, додала представниця ЄБРР.

"Компанії дійсно думають і здійснюють розрахунки для розвитку біогазу та біоетанолу. Маємо вже приклади в Україні підтриманих проєктів. Крім того, багато хто думає над тим, як можна переробляти більше в Україні й створювати додану вартість у країні", - додада Лебединець.

За її словами, банк вже напрацював низку механізмів для страхування воєнних ризиків для створюваних бізнесів та інвестицій.

Реклама:

Також наприкінці 2024 року ЄБРР зможе запропонувати інструмент страхування товарів, які перебувають на зберіганні або які пересувають усередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави, що воює.

"Це не дуже простий процес. Думаю, що до кінця року це має запрацювати", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення допомога Європейського банку реконструкції та розвитку сягнула майже 4 млрд євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро протягом наступних 5 років.

Економічна правда