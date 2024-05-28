На 29 травня відключення електроенергії не прогнозуються – "Укренерго"

В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо:

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З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень.

Раніше "Укренерго" заявило, що не прогнозує відключень на 28 травня.

Економічна правда

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