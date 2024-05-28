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На 29 травня відключення електроенергії не прогнозуються – "Укренерго"

Вівторок, 28 травня 2024, 20:40 - Олексій Павлиш

В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.

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Раніше "Укренерго" заявило, що не прогнозує відключень на 28 травня.

Економічна правда

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Укренерго електроенергія енергетика
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