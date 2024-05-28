На 29 травня відключення електроенергії не прогнозуються – "Укренерго"
Вівторок, 28 травня 2024, 20:40 -
В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.
Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.
В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо:
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З ремонту вивели другий атомний блок за тиждень.
Раніше "Укренерго" заявило, що не прогнозує відключень на 28 травня.
Економічна правда
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