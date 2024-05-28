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В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання

Вівторок, 28 травня 2024, 13:52 - Артур Крижний

Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання.

Про це представники відомства повідомили в коментарі AIN.UA.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову [Кабінету Міністрів] №76 [регулює питання бронювання, — ред.] або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", — розповіли в Мінекономіки.

Співрозмовники видання у відомстві стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

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"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення [стосовно процедури бронювання] зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — додали у відомстві.

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Нагадаємо:

Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання, наразі тривають дискусії.

Мінекономіки війна Україна
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