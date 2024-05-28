Блекаути на оборонних заводах. Чи готові виробники зброї до відключень електрики?

Опитані ЕП оборонні компанії не очікують, що регулярні знеструмлення суттєво вплинуть на обсяги виробництва зброї, проте проблем галузь все одно не уникне.

Графіки відключень електроенергії найчастіше застосовують для промисловості, тож низка виробників озброєнь уже відчули їх на собі. Компанії були готовими до такого сценарію.

"Ми купили потужні генератори ще під час вимкнень минулого року, тож тепер ми повністю автономні і працюємо безперебійно", – сказала ЕП Юлія Висоцька, директорка НВО "Практика, найбільшого виробника бронеавтомобілів.

Нещодавні знеструмлення стали проблемою для компанії Inguar, яка має великі цехи з ремонту бронетехніки. Однак за словами директора Артема Ющука, обігових коштів вистачило на замовлення генераторів, тож після їх отримання майстерня стане автономною.

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Вимкнень електрики на заводах державного АТ "Українська оборонна промисловість" у цьому році поки що не було. У державному холдингу розраховують, що підприємства ОПК будуть знеструмлювати в останню чергу та планують узгоджувати графіки з "Укренерго" таким чином, щоб це не зашкодило оборонному замовленню. Проте до відключень компанія теж підготувалась.

"У 2022-2023 роках жодне наше завдання не було зірване через знеструмлення. Сьогодні всі наші підприємства забезпечені резервними джерелами живлення та готові працювати за будь-яких умов. Однак їх використання може вплинути на собівартість продукції", – розповіли ЕП в "Укроборонпромі".

"Найтяжчим періодом була зима минулого року. Після цього великі компанії, які не мають проблем з обіговими грошима, купили собі генератори. Водночас для невеликих компаній знеструмлення можуть стати викликом та призвести до затримок постачання зброї на фронт.

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Але вимкнення електрики входять до переліку форс-мажорних обставин, тож це враховано у контрактах із замовником", – сказала ЕП Катерина Михалко, виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України", до якої входять найбільші виробники дронів.

"Все наше обладнання на електриці. Перевести всі процеси на генератори ми не можемо. Минулого року ми підлаштовували виробництво під графік, але замовлення не зривали. Поки літо, ми готові. Що буде далі – побачимо", – сказав ЕП Дмитро Рибалко, директор Protect Engineering, яка постачає армії транспорт.

У найбільшій приватній оборонній компанії "Українська бронетехніка" ЕП розповіли, що минулорічні знеструмлення стали проблемою для всієї галузі – вітчизняні підприємства ОПК були змушені зсувати терміни виробництва на два-три місяці. Цього року ситуація теж може бути складною.

"Сьогодні є постанови Кабміну, які передбачають, що до підприємств критичної інфраструктури не повинні застосовуватись графіки відключень електроенергії. Але фактично цей механізм не працює. Ані військово-цивільні адміністрації, ані ДТЕК, ані інші постачальники електрики не роблять кроків у цьому напрямку. Зараз ми маємо знеструмлення на наших виробничих майданчиках", – розповіли ЕП в "Укрбронетехніці".

Першочергово такі вимкнення вдарять по енергомістким ливарним підприємствам компанії, які виробляють корпуси для мін, снарядів, стволів для мінометів та інших артилерійських систем.

"Наприкінці зими 2023-го ми забезпечили наші підприємства автономними джерелами електроенергії. Але з того моменту ми зросли і у нас з’явились нові виробничі майданчики, які наразі не мають генераторів. Щоб їх поставити, потрібні значні інвестиції.

Наприклад, щоб організувати безперебійне забезпечення електрикою ливарного виробництва, потрібно півмільйона доларів. І ці гроші ніяк не покриваються в розрахунково-калькуляційних матеріалах.

Звісно, проблему можна вирішити купівлею потужних генераторів та відпрацюванням механізмів пріоритезації оборонних підприємств з боку уряду та постачальників електроенергії. Але цю проблему треба вирішувати вже зараз", – підсумували в "Укрбронетехніці".

Нагадаємо:

У новій постанові Кабміну оборонні підприємства визначені як критично важливі, тож вони матимуть пріоритетне електропостачання.