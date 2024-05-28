"Схеми" знайшли у Дубаї майно ексзаступника голови митниці на $25 мільйонів

Ексзаступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких сягає близько 25 млн доларів.

Про це повідомляють "Схеми" із посиланням на дані транзакцій з офіційного реєстру Дубаю, доступ до яких журналісти отримали в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Зазначається, що частину цього майна власники здавали в оренду, частину - вже продали.

Розслідувачі "Схем" звернули увагу, що у доступних майнових деклараціях Черкасського немає відомостей про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди.

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"Згідно з даними з Дубайського витоку, Черкасський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010-му році у двоє апартаментів у Pentominium tower А (нині комплекс має іншу назву Six Senses Residences) площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій - понад 10 мільйонів доларів.

Роком раніше, у 2009-му, спільно з Кіро Черкасський купив офісне приміщення в Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкасського частка - площею 861 квадратний метр", - йдеться у матеріалі.

При цьому обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані. У доступних майнових деклараціях Черкасського немає згадок про ці інвестиції, підкреслили журналісти.

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"Раніше Черкасський вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в ОАЕ. За допомогою Дубайського витоку "Схеми" з’ясували, що це дві квартири в житловому комплексі Bahar 6. Одна з яких - також спільна покупка з Віталієм Кіро.

Відповідно до даних із земельного реєстру Дубаю, Черкасський купив квартиру в цьому ЖК у 2008 році - після звільнення з посади першого заступника Голови державної митної служби України. Згідно з вказаними транзакціями, співвласники внесли по 162 тисячі доларів кожен. Вказуючи цю нерухомість у декларації, Черкасський вніс її з помилкою у прізвищі - Коро замість Кіро", - додають розслідувачі.

"Схеми" припускають, що це невипадково, бо Віталій Кіро - фігурант журналістських розслідувань - він відомий, зокрема, тим, що мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства.

Так, дружина Кіро Ольга опосередковано володіла часткою у "Юнайтед Табако" - тютюновій фабриці у Жовтих водах на Дніпропетровщині, яка випускала цигарки з підробленими акцизними марками.

Журналісти з'ясували, що свою частку в апартаментах в Bahar 6 Черкасський продав Кіро в 2023-му році. Інші апартаменти у тому ж ЖК Руслан Черкасський продав на початку 2021-го року. Загальна сума транзакцій - 224 тисячі доларів.

Підкреслюється, що обидві квартири приносили дохід від оренди: загалом 75,6 тисяч доларів зі спільної з Кіро квартири та 123 тисяч доларів з іншої.

"Схемам" не вдалось отримати коментар Черкасського щодо дубайського майна.

"Схеми" нагадують, що Руслан Черкасський почав працювати інспектором ще на початку 90-х та обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України.

У березні 2023 року Кабмін звільнив Черкасського з посади заступника голови Держмитслужби на тлі повідомлень про те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна

Перед цим "Слово і діло" з’ясувало, що НАБУ і САП розслідують імовірну легалізацію коштів, одержаних Черкасським. До цього нібито причетна його співмешканка Марія Трифонова, власниця косметологічних клінік в Україні, Литві та Латвії.

"Також детективи розслідують імовірне збагачення Черкасського. На думку слідства, ексзаступник голови Держмитниці в період часу з початку 2020 року до кінця червня 2022 року набув активи у вигляді грошових коштів, транспортних засобів, об’єктів нерухомого майна та іншого майна, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - йдеться у матеріалі.

"Схеми" окремо дослідили, що у Марії Трифонової покращилося матеріальне становище у 2017 році - коли митник Черкасський почав вказувати її в своїх деклараціях як співмешканку - цивільну дружину. У відповідь на прохання про коментар Трифонова сказала, що відповідатиме на питання виключно про "естетичну медицину".

Економічна правда