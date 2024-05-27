Новости 27 мая: ЕС ввел санкции против Медведчука, во вторник отключение электроэнергии не прогнозируется

О потенциале украинского агросектора. В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

Об отключении электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что на вторник, 28 мая, отключений электроэнергии не прогнозируют.

О повышении налогов. Окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

О санкциях против Медведчука. Евросоюз принял решение включить в санкционный список пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe).

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О МВФ. Миссия МВФ и представители Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), который поможет привлечь около 2,2 млрд долларов уже в июне.

О ремонте энергосистемы. После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

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Водородный завод в Одесской области. Как бизнес в промышленных масштабах будет производить экологическое топливо

Частная компания строит в Одесской области завод по производству "зеленого" водорода. Насколько прибыльный этот экологический бизнес?