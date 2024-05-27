Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука 

Євросоюз ухвалив рішення включити до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe).

Про це повідомляє МЗС Чехії у соцмережі Х, передає "Укрінформ".

"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", - йдеться у заяві.

Наголошується, що всі обмеження проти зазначених осіб та платформи, запроваджені раніше Чехією, тепер діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.

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Медведчуку та Марчевському відтепер заборонено в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Уряд Чехії включив "Голос Європи" та двох бізнесменів до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб, це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.

Як повідомлялося, Марчевський після того, як потрапив під санкції Чехії, де також було заблоковано його банківські рахунки та активи, переїхав у сусідню Словаччину. Там місцева влада надала йому тимчасовий захист як громадянину України.

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Нагадаємо:

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", відому як "труба Медведчука".