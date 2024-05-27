Україна та МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування

Місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Метою місії МВФ є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Зустрічі відбуваються у Варшаві та в онлайн форматі.

З боку України участь у відкритті місії взяв міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу обсягом близько 2,2 млрд доларів, внаслідок успішного четвертого перегляду, вже у червні", — зазначив Марченко.

За словами міністра, Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України.

Від України у зустрічах також беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

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Нагадаємо:

Україна виконала всі структурні маяки до місії МВФ щодо перегляду програми EFF – Мінфін.

Мінфін з початку війни залучив до бюджету понад 8 мільярда доларів від МВФ.