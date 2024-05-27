Всі розділи
Укр / Рус

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору – Мінагрополітики

Понеділок, 27 травня 2024, 19:30 - Олексій Павлиш

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.

Про це заявив держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак.

"Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами.

Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою", - зазначив Канцурак.

Реклама:

За словами члена правління Фонду Інесси Андрієтті, опитування понад 2 тисяч малих фермерів показує, що більша частина аграріїв планують розширити виробничі площі і залучити для цього інвестиції.

"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - додала Андрієтті.

Як повідомлялося, Київська школа економіки (KSE) оцінює збитки, завдані українському агросектору, у більш ніж 80 млрд дол. Втрати включають знищену агротехніку на 5,8 млрд дол, збитки від втрати готової продукції - 1,97 млрд дол і пошкодження зерносховищ на 1,8 млрд дол.

Реклама:

Економічна правда

агросектор аграрії війна Мінагрополітики
Реклама:
Матеріали за темою
53% фермерів хочуть отримати інвестиційні кредити на придбання землі - опитування   24 травня 2024, 15:34
Строк оформлення невитребуваних паїв продовжили до 2028 року – Мінагрополітики 23 травня 2024, 17:33
Рада ухвалила за основу законопроєкт про хміль і хмелепродукти 22 травня 2024, 20:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті