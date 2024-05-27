Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору – Мінагрополітики

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України знищено близько 30% усього потенціалу українського агропромислового сектору, 20% сільгоспземель перебувають під окупацією.

Про це заявив держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак.

"Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами.

Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою", - зазначив Канцурак.

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За словами члена правління Фонду Інесси Андрієтті, опитування понад 2 тисяч малих фермерів показує, що більша частина аграріїв планують розширити виробничі площі і залучити для цього інвестиції.

"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - додала Андрієтті.

Як повідомлялося, Київська школа економіки (KSE) оцінює збитки, завдані українському агросектору, у більш ніж 80 млрд дол. Втрати включають знищену агротехніку на 5,8 млрд дол, збитки від втрати готової продукції - 1,97 млрд дол і пошкодження зерносховищ на 1,8 млрд дол.

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Економічна правда