На вівторок відключення електроенергії не прогнозуються – "Укренерго"
Понеділок, 27 травня 2024, 18:41 -
В "Укренерго" заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують.
Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.
В "Укренерго" додали, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.
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Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.
Економічна правда
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