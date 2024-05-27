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На вівторок відключення електроенергії не прогнозуються – "Укренерго"

Понеділок, 27 травня 2024, 18:41 - Олексій Павлиш

В "Укренерго" заявили, що на вівторок, 28 травня, відключень електроенергії не прогнозують.

Про це повідомила пресслужба держкомпанії в Telegram.

В "Укренерго" додали, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо:

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Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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