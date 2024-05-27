До мережі приєднали енергоблок АЕС, ще кілька готують вивести у ремонт
Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність", - йдеться у повідомленні.
Водночас готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону.
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