До мережі приєднали енергоблок АЕС, ще кілька готують вивести у ремонт

Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність", - йдеться у повідомленні.

Водночас готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону.

Реклама:

Нагадаємо:

Директорці столичного підприємства, яке виконувало роботи на Хмельницькій АЕС, за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення повідомлено про підозру.

Низка природоохоронних організацій України виступили зі спільною заявою, у якій закликали владу відмовитися від планів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Реклама:

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

Читайте також: Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?