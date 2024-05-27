В Раде спрогнозировали, когда начнется работа над повышением налогов

Окончательные параметры повышения военного сбора и налога добавленной стоимости (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

Об этом в интервью NV рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Окончательные параметры будут известны после июня. То, что не будет хватать денег, я говорил с сентября прошлого года, когда увидел бюджет", - сказал Железняк.

По его словам, расходы на оборону в прошлом году были ниже по ряду причин, но в этом году они существенно увеличатся из-за инфляции, мобилизации и потребности в оружии. Ранее ожидалось, что разрыв бюджета составит около 400 млрд грн, сейчас из-за увеличения расходов цифра может достичь 720 млрд.

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Он отметил, что активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

"Даже если налоги будут приняты в августе, во что я не верю, у нас останется всего четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру", - подчеркнул он.

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Напомним:

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Экономическая правда