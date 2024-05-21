Очередей на границе уже нет. Автоперевозчики на грани краха из-за новых правил мобилизации

Далекобійники перекривають автошляхи, і це не продовження історії з польськими протестами на кордоні. Наприкінці квітня в Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) заявили про випадки, коли водіїв вантажівок знімали з рейсів та везли до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Це не пройшло не поміченим в середовищі далекобійників. Вже відомі випадки, коли водії, які здійснювали міжнародні перевезення, залишали транспорт по ту сторону кордону, аби лише не повертатись в Україну.

Якщо наприкінці квітня в електронній черзі на виїзд з України стояли 13 тис фур, то 20 травня лише 3,8 тис. Як свідчать дані порталу "єЧерга", з 17 травня, напередодні вступу в силу закону про мобілізацію, черги вантажівок на кордоні скоротились на 60%. А деякі водії в цей час перекривали трасу Київ – Одеса.

Перебої в роботі вантажного транспорту можуть відобразитися на всій економіці. Фурами розвозять товари по країні, в тому числі для критичної інфраструктури. Ними експортуються українські товари, і імпортуються продукти, техніка, одяг – словом, більшість того, що можна побачити на полицях супермаркетів.

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З іншого боку Україну захищають сотні тисяч військових, і аби надалі оборонятися від російської агресії, війську потрібні люди.

Чи дійсно автомобільна галузь "на межі краху" і чим ситуація у транспортних компаніях відрізняється від іншого бізнесу?

Транспортні компанії не бронюють працівників

В Україні налічується понад 30 тис ліцензійних міжнародних перевізників вантажів, ще 12 тис – внутрішніх. В обох випадках близько 70% їхнього персоналу – це фізособи-підприємці (ФОПи), пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Процедуру бронювання уряд затвердив у березні 2023 року, і вона єдина для всіх галузей. Профільне міністерство або облдержадміністрація має спершу визначити компанію як "критично важливу для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період". Для цього потрібно відповідати, принаймні, трьом з семи наступних критеріїв:

сплачено понад 1,5 млн євро податків за рік;

сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує 32 млн євро;

є стратегічним державним підприємством;

має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (визначається за критеріями профільного міністерства або місцевої влади);

не має боргів за сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ);

розмір середньої зарплати працівників компанії за останній квартал перевищує розмір середньої зарплати у регіоні за останній квартал 2021 року.

є резидентом "ДіяСіті".

Юридичні особи можуть забронювати 50% військовозобов’язаних працівників, які працевлаштовані офіційно. Винятками є підприємства військової промисловості, де віднедавна можна бронювати всіх працівників. Інші умови в ІТ та енергетичної галузі, представникам яких достатньо відповідати двом критеріям з семи.

За увесь 2023 рік до Мінвідновлення звернулося лише 6 міжнародних перевізників та 22 – внутрішніх. Цього року цей процес активізувався, і за не повні п'ять місяців кількість звернень зросла до 100 і 30 відповідно. Зауважимо, що крім уряду, компанії могли звертатися до ОДА, тож загальна кількість заяв, ймовірно більша.

Чому раніше компанії не звертались за бронюванням? По-перше, як зазначалось вище, більшість перевізників – ФОПи, на яких система бронювання не поширюється.

"Дуже мало компаній мають бронювання. Поки не ухвалили останній закон про мобілізацію, всі їздили, не було гострої потреби бронювати своїх працівників. Держава мала певні заходи впливу на призовників і на їхніх роботодавців, але не вимагала наявності військово-облікових документів. Була рекомендація: носіть, їх з собою, приходьте до ТЦК оновити дані. А зараз є вимога закону", – пояснює другу причину віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Володимир Балін.

Донедавна для перетину кордону водіям було достатньо стандартних документів на перевезення та реєстрації у системі "Шлях". З квітня прикордонники отримали доступ до системи "Оберіг" та почали перевірити, чи не ухиляється людина від мобілізації. Якщо виявлялось, що водія розшукує ТЦК, то його знімали з рейсу.

З 18 травня прикордонники повинні перевіряти не лише те, чи не перебуває людина в розшуку, а й всі військово-облікові документи водіїв – облік, оновлені дані, проходження військово-лікарської комісії тощо. У військовозобов’язаних громадян є два місяці для оновлення таких даних.

Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що водіїв міжнародних рейсів поки що перевіряти не будуть.

Третя причина – у той час, як айтівці з Favbet та Glovo змогли отримати бронювання, хоч його згодом і скасували, багато транспортних компаній не відповідає одразу трьом з семи критеріїв, необхідних для цього. Річ у тім, що підприємства цієї галузі здебільшого невеликі, і не можуть виконувати критерії щодо доходів чи сплачених податків, каже Балін.

За словами Деркача, одна з проблем виникає й з виконанням критерію про середню заробітну плату заброньованих працівників, яка часто є нижчою за середню в регіоні на кінець 2021 року.

Але навряд чи далекобійники відправлялись в багатоденні рейси за мінімальну зарплату, тому ймовірно, що частину винагороди вони отримують в "сіру" для зменшення податкового навантаження на роботодавця.

З одного боку, перевізники мали рік, аби подбати про бронювання своїх водіїв, оновити їхні дані в ТЦК, організувати офіційну виплату усієї зарплати. З іншого – водії не можуть виконувати роботу без проходження прискіпливих оглядів на блокпостах та на кордоні, що ставить їх в нерівні умови з працівниками інших сфер.

Чи буде крах автоперевезень

"Сьогодні на кордоні з Польщею черг немає на жодному переході за виключенням 1-4 групи (аграрна продукція – ЕП). Тобто, машини не поїхали. Попри те, що зараз сезон. Це пов'язано з тим, що машини не вантажаться, не замитнюються і не здійснюють перевезення. Є певний спад, і це відчують, перш за все, я думаю, імпортери та експортери", – каже Балін та додає, що зараз оцінювати масштаб наслідків зарано.

У той час, як автотранспорт забезпечує близько третини експорту у вартісному вимірі, дефіцит водіїв для компаній означає, що частина автопарку залишатиметься у простої. Невиконані рейси це не лише менший товарообіг, але й зірвані контракти.

Для експортерів та імпортерів дефіцит водіїв призведе до здорожчання логістики, і це вони вже відчули під час проблем на польському кордоні. Для споживачів – це вища кінцева вартість імпортованого товару.

В АсМАП та Мінвідновлення почали фіксувати багато випадків, коли водії, які легально перетнули кордон, залишають свої автівки біля кордону і не повертаються в Україну. Крім того, що водіїв загалом стає менше, компанію через такі випадки можуть виключити з системи "Шлях", і вона втратить право здійснювати міжнародні перевезення.

Нових водіїв шукати складно. Далекобійники проходять тривале навчання, і крім навичок водіння, повинні розумітися на поводженні з вантажами, обслуговуванні автівки тощо.

"Проблема полягає в тому, що водії зараз дійсно відмовляються їхати. Є випадки, коли вони звільняються, і випадки, коли залишають машини. Вони в Європі знайдуть собі роботу. І тому ми маємо щось робити. З цим питанням просимо уряд звернути увагу про те, що автомобільний транспорт є критичним, має таким визнаватися автоматично", – наголошує віцепрезидент АсМАП.

Він звертає увагу на те, що правила повинні бути зрозумілими для всіх. Були випадки, коли поліцейські вимагали у водіїв військово-облікові документи та знімали з рейсів ще до того, як отримали такі повноваження з 18 травня.

Роз’яснення з боку прикордонників щодо того, що водіїв на міжнародних перевезеннях будуть перевіряти лише на предмет перебування у розшуку, з’явилося 19 травня. Але незрозуміло, чи є для такого рішення нормативна база, і як довго воно виконуватиметься.

"Ми звернулися до Держприкордонслужби за роз’ясненням. Вони кажуть, що поки жодного відношення до штрих-коду (факту оновлення даних військовозобов’язаною особою в ТЦК – ЕП) не мають, і для всіх військовозобов'язаних є два місяці на його отримання. Вони його перевіряти не будуть, окрім випадків, якщо людина виїжджає за, наприклад, правом на виїзд як батько трьох дітей тощо", – додає Балін.

Він також зауважує, що компанії-перевізники не мають доступу до системи "Оберіг", аби самостійно перевірити статус водія, а водії можуть приховувати або не знати про те, що перебувають у розшуку. На його думку, важливо, аби у роботодавця була можливість це перевірити, аби планувати рейси.

Що можна змінити

Наразі у різних гілках влади думають над тим, як змінити процедуру бронювання на підприємствах. Для водіїв вантажівок та пасажирських автобусів в уряді пропонують розширити критерії бронювання, пояснює Деркач.

Передусім, Мінвідновлення пропонує дозволити бронювати перевізників-ФОПів за певних умов. Наприклад, якщо у них є дозволи на здійснення міжнародних перевезень. "У перевізника, наприклад, пасажирського має бути офіційний дозвіл з боку України та іншої країни, до якої він прямує. Якщо є дозвіл, ліцензія, то перевізник зобов'язаний здійснювати цей маршрут. Тому ми розуміємо, що ці люди не зловживають, їм дійсно треба здійснювати міжнародні перевезення", – каже заступник міністра.

Іншим можливим критерієм може бути досвід попередніх перевезень, які б підтверджували, що перевізник дійсно працює на ринку, вважають в уряді.

"Потрібно щонайменше визначити критичними ті компанії, які до 2022 року працювали на ринку міжнародних перевезень, і бронювати їх не на 50%, а на 100%. Компанія не може працювати без водія. Куди подіти 50% рухомого складу? Поставити під паркан? Від цього не буде користі ані підприємцю, ані державі", – каже Балін.

На його думку, для галузі автоперевезень необхідно зменшити кількість умов, яким компанії мають відповідати, з трьох до двох.

Також Мінвідновлення подало до Мінекономіки категорії транспортних посад, які мали б бути критичними, серед яких є і водії комерційного транспорту (вантажного чи пасажирського).

Наостанок, навіть якщо компанія виконує усі критерії для бронювання водіїв, останні повинні спершу оновити свої дані в ТЦК. Часто їх мобілізують ще до того, як встигають забронювати. Це загалом зменшує кількість військовозобов’язаних осіб, які потенційно підпадають під бронювання в межах 50%.

Проте така проблема є універсальною для всіх галузей, і вимагає загального рішення на рівні уряду. Наприклад, аби після подання особи на бронювання у неї був обмежений час оновити дані в ТЦК та не бути мобілізованою.