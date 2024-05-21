Минобороны заключило новые контракты на закупку более 4000 дронов для ВСУ

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило новые контракты на закупку 4200 БПаК DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Следовательно, вместе с предыдущими закупками, общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T). Общая сумма заключенных контрактов - 1,1 млрд грн", — говорится в сообщении.

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

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DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 126,3 тыс. грн;

DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 194,2 тыс. грн.

"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн грн от ожидаемой стоимости", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Кроме того, по состоянию на 20 мая уже прошли успешные аукционы "Агентства оборонных закупок" на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.

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Напомним:

С начала полномасштабной войны государство закупило через электронный каталог Prozorro Market 10,5 тыс дронов для нужд Сил обороны. Речь идет о дронах FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и тому подобное.