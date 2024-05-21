Глава Минфина США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки обойти их, чтобы избежать потенциальных санкций, которые могут перекрыть доступ к доллару.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале встречи с банкирами Йеллен заявила, что новые полномочия Казначейства США применять к банкам вторичные санкции, если они способствуют российским военным операциям, помогли сорвать усилия России по закупке товаров, необходимых для ее войны в Украине, но необходимо приложить больше усилий.

"Россия продолжает закупать чувствительные товары и расширять свои возможности для внутреннего производства этих товаров. Мы должны оставаться бдительными и быть более амбициозными", - сказала Йеллен.

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"Я призываю все присутствующие здесь институции принять усиленные меры по соблюдению законодательства и усилить внимание к попыткам России уклониться от него", - сказала Йеллен в подготовленном выступлении для встречи во Франкфурте-на-Майне.

В необычно прямом предупреждении она призвала руководителей контролировать соблюдение санкций иностранными филиалами и дочерними компаниями своих банков, а также обратиться к иностранным клиентам банков-корреспондентов с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высокой степенью риска.

"Россия отчаянно пытается получить критически важные товары из развитых стран, таких как Германия и США", - сказала Йеллен. "Мы должны оставаться бдительными, чтобы не дать Кремлю возможности поставлять свою оборонно-промышленную базу, а также получить доступ к нашим финансовым системам для этого".

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Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

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Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.