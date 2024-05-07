Усі банки Європи, що продовжують працювати в РФ, отримали лист від ЄЦБ - директор в UniCredit

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в РФ отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

UniCredit був одним з банків ЄС, який отримав листа від Європейського центрального банку із закликом скоротити свій бізнес в Росії. Минулого місяця Raiffeisen Bank International AG повідомив про заклики від ЄБР скоротити бізнес австрійського банку в Росії.

"Кожен банк в Європі, який має будь-який вплив на Росію, ймовірно, отримав листа від ЄЦБ", - заявив у вівторок головний виконавчий директор UniCredit Андреа Орсель. Він відмовився коментувати конкретно UniCredit.

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UniCredit поки що уникає повномасштабного виходу з Росії. У банку заявили, що стратегія відповідає очікуванням регуляторів і що він продовжує реалізацію плану зі скорочення російських транскордонних ризиків до нуля до кінця наступного року.

Італійський банк працює в Росії через свою дочірню компанію АТ "ЮніКредит Банк", яка пропонує послуги корпоративним та приватним клієнтам. У ньому працює близько 3 100 співробітників, у 50 відділеннях. З початком війни міланський банк відклав кошти на випадок дефолту в Росії.

Нагадаємо:

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Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.