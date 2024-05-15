Яхта Медведчука получила статус украинского судна

Яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Совместными усилиями Агентства по розыску и менеджменту активов и Администрации судоходства арестованная люксовая 92-метровая яхта Royal Romance получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины", - говорится в сообщении.

По информации главы Администрации судоходства Евгения Игнатенко, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию (ИМО).

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Напомним:

Аукционный дом, который должен был организовывать продажу арестованной яхты RoyalRomance, отказался от подписания договора. АРМА отмечает, что это связано с "сопротивлением Медведчука".

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

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Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом.

Роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа. Также на ней есть лифт.

В 2020 году стало известно, что Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн на свою жену Оксану Марченко.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

18 апреля закончился срок принятия документов для участия в конкурсном отборе юрлица, которое будет реализовывать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука. Согласно сообщению, претендентов три.

Комиссия по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, выбрала Troostwijk Auctions реализатором яхты Медведчука Royal Romance.