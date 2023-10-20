Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменили в ПДД:

водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

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Напоминаем:

Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.