Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения
Пятница, 20 октября 2023, 19:41 -
Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что изменили в ПДД:
- водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
- запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
- уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
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Напоминаем:
Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.
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