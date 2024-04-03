Новости 3 апреля: дефицит госбюджета, Zara и Bershka возобновили работу магазинов в Киеве

О дефиците госбюджета. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в частности в марте он составил 103 млрд грн.

О Zara. Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

Об "Укрэнерго". С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, которые возникают при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

О завладении средставми УЗ. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов во время военного положения.

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О регуляторе игорного бизнеса. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 4 апреля планирует принять решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Министерству цифровой трансформации.

Эксклюзивы ЭП

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Проведенный ЭП анализ деклараций показал, что у каждого шестого чиновника – новые квартира или дом, у каждого третьего – новый автомобиль. За два года их сбережения выросли на четверть. (укр)