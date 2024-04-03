Завладение 100 млн на трансформаторах для УЗ: чиновник СБУ Шило и еще 6 фигурантов получили подозрения

Артем Шило Bihus.info

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении участникам организованной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке трансформаторов во время военного положения.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

По данным следствия, в июне-декабре 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

"Компания же контролировалась гражданином Республики Беларусь. Лидер группы организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями. Впрочем, настоящей угрозой стало то, что он при этом проигнорировал гражданство контроллера компании и его связи с РФ.

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Впоследствии "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

В результате реализации схемы в течение 2022-2024 гг. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении НАБУ.

Подозрения получили 7 участников группы, среди которых (должности указаны на время совершения преступления):

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руководитель организованной группы, советник Офиса Президента Украины, а в дальнейшем - сотрудник СБУ (по данным ЭП, речь идет о экс-советнике Офиса президента и бывшем главе Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артеме Шило);

два участника организованной группы;

первый заместитель директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет об Алексее Онисимюке);

заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" (по данным ЦПК, речь идет об Александре Шевченко);

первый заместитель директора Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет об Алексее Онисимюке); заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" (по данным ЦПК, речь идет об Александре Шевченко); посредник, который действовал от имени компании-поставщика;

сотрудник СБУ.

"Сейчас задержан руководитель ОГ и три других человека. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавили в САП.

По словам НАБУ, лидеру группы также сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.

Кроме этого, суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО "Укрзализныця" организаторов схемы завладения 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

Ранее УП писала, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года, с 2016 года работал в департаменте противодействия киберпреступности.

В 2021 году уволился из СБУ и стал советником Офиса президента.

Летом 2022 года Шило вернулся в СБУ как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Экономическая правда