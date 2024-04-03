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Inditex возобновила работу первых 20 магазинов в столице: в каких ТРЦ уже работают Zara, Bershka и другие

Среда, 3 апреля 2024, 13:20 - Анастасия Жарикова
 
ucsc.org.ua

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

Об этом сообщил Украинский совет торговых центров.

В частности, впервые после начала большой войны открылись магазины брендов Zara, Bershka, PULL&BEAR и другие.

Сейчас магазины группы открылись только в Киеве, постепенно планируют возобновление работы и в других городах. 

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Так, Zara возобновила работу в:

  • ТРЦ DREAM (Киев)
  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)
  • ТРЦ Respublika Park (Киев)
  • ТРЦ Lavina Mall (Киев)

Bershka:

  • ТРЦ Respublika Park (Киев)
  • ТРЦ DREAM (Киев)
  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)

Pull&Beаr:

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  • ТРЦ Respublika Park (Киев)
  • ТРЦ DREAM (Киев)
  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)
  • ТРЦ Sky Mall 

Stradivarius:

  • ТРЦ DREAM (Киев)
  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)
  • ТРЦ Lavina Mall (Киев)

Massimo Dutti:

  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)
  • ТРЦ Gulliver (Киев)

Zara Home:

  • ТРЦ Gulliver (Киев)

Oysho:

  • ТРЦ RIVER MALL (Киев)
  • ТРЦ Gulliver (Киев)
  • ТРЦ Lavina Mall (Киев)

Следующая волна открытий в столице - 5 апреля, когда должны возобновить работу еще два магазина сети.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Inditex постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

ритейл Киев торговля
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