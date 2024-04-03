Inditex возобновила работу первых 20 магазинов в столице: в каких ТРЦ уже работают Zara, Bershka и другие
Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.
Об этом сообщил Украинский совет торговых центров.
В частности, впервые после начала большой войны открылись магазины брендов Zara, Bershka, PULL&BEAR и другие.
Сейчас магазины группы открылись только в Киеве, постепенно планируют возобновление работы и в других городах.
Так, Zara возобновила работу в:
- ТРЦ DREAM (Киев)
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
- ТРЦ Respublika Park (Киев)
- ТРЦ Lavina Mall (Киев)
Bershka:
- ТРЦ Respublika Park (Киев)
- ТРЦ DREAM (Киев)
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
Pull&Beаr:
- ТРЦ Respublika Park (Киев)
- ТРЦ DREAM (Киев)
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
- ТРЦ Sky Mall
Stradivarius:
- ТРЦ DREAM (Киев)
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
- ТРЦ Lavina Mall (Киев)
Massimo Dutti:
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
- ТРЦ Gulliver (Киев)
Zara Home:
- ТРЦ Gulliver (Киев)
Oysho:
- ТРЦ RIVER MALL (Киев)
- ТРЦ Gulliver (Киев)
- ТРЦ Lavina Mall (Киев)
Следующая волна открытий в столице - 5 апреля, когда должны возобновить работу еще два магазина сети.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Inditex постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.