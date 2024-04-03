Рада планирует передать функции регулятора игорного бизнеса Минцифре
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 4 апреля планирует принять решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Министерству цифровой трансформации.
Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.
"Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал будет передан Минцифри", – написал нардеп.
По словам Железняка, соответствующее решение будет принято на основе двух законопроектов – правительственного №9256 и доработанного самим Железняком №9256-д.
Он отмечает, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, о системе онлайн-мониторинга и другие.
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Напомним:
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.
Кроме этого, комиссия отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства и анонсировала привлечение к ответственности виновников.