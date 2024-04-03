В марте дефицит госбюджета превысил 100 миллиардов

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в частности в марте он составил 103 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, пишет Forbes.

Так, доходы госбюджета в первом квартале достигли 641,1 млрд грн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В частности, в марте - 242,9 млрд грн, что на 0,5% больше показателя марта 2023-го.

Расходы госбюджета в первом квартале составили 839,1 млрд, что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года. В частности, в марте - 345,7 млрд грн, что на 15% превысило показатель прошлогоднего марта.

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Напомним:

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 миллиарда гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета.

При этом, налоговая и таможенная службы перевыполнили план поступлений в госбюджет почти на 10 миллиардов гривен.

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