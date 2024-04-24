Boeing отчитывается о падении доходов из-за сокращения поставок

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Об этом пишет Reuters.

Концерн заявил, что его потери в первом квартале составили 3,93 млрд долл, что лучше средних ожиданий аналитиков, которые прогнозировали показатель 4,49 млрд долл.

В марте Boeing сообщил, что использует от 4 до 4,5 миллиардов долларов из-за кризиса, возникшего после аварии 5 января на самолете 737 MAX 9.

Реклама:

Акции компании, которые с начала года упали на 35%, выросли на 3,6% на нестабильных предварительных торгах после того, как убыток на акцию оказался меньше, чем ожидалось.

"Могло быть и хуже. Хотя убыток и отток денежных средств не так страшны, как опасались, компания все еще явно сталкивается с некоторыми серьезными проблемами в подразделении коммерческих самолетов, которые требуют определенного исправления", - сказал аналитик Vertical Research Partners Роберт Сталлард.

После аварии 5 января с самолетом авиакомпании Alaska Airlines Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на производство популярных самолетов Boeing 737 MAX. FAA также предписала Boeing разработать комплексный план для решения "системных проблем с контролем качества".

Реклама:

Накануне отчета генеральный директор Дэйв Калхун, который уйдет в отставку в конце года, в письме к сотрудникам заявил, что Boeing находится "в тяжелом положении".

"Снижение объемов поставок может быть сложным для наших клиентов и для наших финансов. Но безопасность и качество должны и будут превыше всего", - добавил он.

В этом месяце Reuters сообщило, что объемы производства "дойной коровы" Boeing - 737 MAX - резко упали, поскольку американские регуляторы усилили проверки на заводах.

Аналитики предупреждают, что медленные темпы поставок могут задержать достижение финансовых и производственных целей Boeing.

Читайте также: "Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Boeing теряет доверие и отстает от Airbus: как кризис авиагиганта пошатнул баланс рынка

Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда