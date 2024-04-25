Апелляционная палата ВАКС признала невиновным экс-главу Счетной палаты Пацкана

Бывший председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, которого Верховная Рада в 2023 году уволила с должности, доказал свою невиновность в суде, отменив предыдущий приговор суда от 9 октября 2023 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал экс-нардепа и экс-главу Счетной палаты Валерия Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье, однако освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Однако Апелляционная палата ВАКС 24 апреля 2024 года отменила этот приговор. В постановлении говорится, что уголовное производство по обвинению Пацкана закрыть на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

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"Я признан невиновным, а политическое дело против меня закрыто. Закон победил. Конечно, решение ВАКСа не позволяет отмотать назад весь процесс с увольнением меня с должности председателя Счетной палаты - ради чего, конечно, и задумывался весь этот фарс", - написал Пацкан относительно решения Апелляционной палаты ВАКС.

Соответствующее постановление уже вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Напомним:

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал экс-нардепа и экс-главу Счетной палаты Валерия Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье, однако освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

Верховная Рада на заседании 10 апреля 2023 года уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

Экономическая правда