Кредитный рейтинг Boeing упал из-за влияния проблемы с контролем качества на денежный поток

Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Boeing Co. на одну ступеньку, поскольку проблемы с контролем качества влияют на свободный денежный поток авиастроительной компании.

Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Рейтинговое агентство понизило рейтинг необеспеченного долга Boeing до Baa3 с Baa2. Прогноз по рейтингу негативный.

Понижение рейтинга отражает "неадекватную производительность" сегмента коммерческих самолетов Boeing, написал в отчете Джонатан Рут из Moody's. По его словам, низкие показатели не позволили генерировать свободный денежный поток на уровне, который ранее ожидался рейтинговым агентством.

Реклама:

Такое решение было принято после того, как компания Boeing заявила, что в первом квартале потратила 3,9 млрд долларов, а руководство прогнозировало еще одно "значительное" использование денежных средств в текущем периоде.

Хотя показатель первого квартала оказался меньше, чем ожидали аналитики, он привлек внимание к финансовому удару, наложенному в результате того, что авиастроитель замедлил темпы производства 737 Max, чтобы повысить качество под строгим контролем американских регуляторов после того, как в январе панель оторвалась в середине полета 737 Max.

"Эти события и связанные с ними последствия помешали увеличению ежемесячного объема производства 737, что могло бы способствовать увеличению свободного денежного потока", - сказал г-н Рут.

Реклама:

Спред по облигациям Boeing с погашением в мае 2050 года увеличился на 5 базисных пунктов до 200 базисных пунктов по состоянию на 15:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным торгов облигациями на бирже Trace. Спреды по краткосрочным долговым обязательствам также расширились.

Moody's ожидает, что неблагоприятные факторы, связанные с сегментом, сохранятся по меньшей мере до 2026 года, и что годовой свободный денежный поток компании не покроет $4,3 млрд долга, подлежащего погашению в 2025 году, и $8 млрд, подлежащего погашению в 2026 году. Moody's ожидает, что Boeing выпустит новые долговые обязательства для финансирования дефицита.

Читайте также: "Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Boeing теряет доверие и отстает от Airbus: как кризис авиагиганта пошатнул баланс рынка

Напомним:

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.