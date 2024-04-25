Кредитный рейтинг Boeing упал из-за влияния проблемы с контролем качества на денежный поток
Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Boeing Co. на одну ступеньку, поскольку проблемы с контролем качества влияют на свободный денежный поток авиастроительной компании.
Об этом сообщает BNN Bloomberg.
Рейтинговое агентство понизило рейтинг необеспеченного долга Boeing до Baa3 с Baa2. Прогноз по рейтингу негативный.
Понижение рейтинга отражает "неадекватную производительность" сегмента коммерческих самолетов Boeing, написал в отчете Джонатан Рут из Moody's. По его словам, низкие показатели не позволили генерировать свободный денежный поток на уровне, который ранее ожидался рейтинговым агентством.
Такое решение было принято после того, как компания Boeing заявила, что в первом квартале потратила 3,9 млрд долларов, а руководство прогнозировало еще одно "значительное" использование денежных средств в текущем периоде.
Хотя показатель первого квартала оказался меньше, чем ожидали аналитики, он привлек внимание к финансовому удару, наложенному в результате того, что авиастроитель замедлил темпы производства 737 Max, чтобы повысить качество под строгим контролем американских регуляторов после того, как в январе панель оторвалась в середине полета 737 Max.
"Эти события и связанные с ними последствия помешали увеличению ежемесячного объема производства 737, что могло бы способствовать увеличению свободного денежного потока", - сказал г-н Рут.
Спред по облигациям Boeing с погашением в мае 2050 года увеличился на 5 базисных пунктов до 200 базисных пунктов по состоянию на 15:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным торгов облигациями на бирже Trace. Спреды по краткосрочным долговым обязательствам также расширились.
Moody's ожидает, что неблагоприятные факторы, связанные с сегментом, сохранятся по меньшей мере до 2026 года, и что годовой свободный денежный поток компании не покроет $4,3 млрд долга, подлежащего погашению в 2025 году, и $8 млрд, подлежащего погашению в 2026 году. Moody's ожидает, что Boeing выпустит новые долговые обязательства для финансирования дефицита.
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Напомним:
Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.
Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.
Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.
Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.