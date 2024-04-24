Новости 24 апреля: дело Сольского, ТРЦ "Гулливер" хотят передать в управление АРМА

О деле Сольского. Кроме министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей министра агрополитики Николая Сольского с альтернативой залога в 200 млн грн.

О ТРЦ "Гулливер". Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

О санкциях против РФ. Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейскую военную технику в РФ, а также танкеров, нарушающих ценовой предел стран G7 на российскую нефть.

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О Турции. Турция, которая уверенно занимает второе место в мире после Индии по импорту российской нефти Urals, продолжила увеличивать закупки сорта в марте, доведя объем до исторического максимума - более 12 миллионов баррелей.

О 61 млрд долларов от США в поддержку Украины. Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Эксклюзив ЭП

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"В законах есть "серые зоны" для недобропорядочных "ментов". Игорь Мазепа о давлении правоохранителей, земельных схемах и критике Зеленскогоъ

Каковы мотивы возбуждения дела против Мазепы, как часто бизнесмен бывает в Офисе президента, какие земельные вопросы надо "обнулить", а также об "идеальном шторме" в бизнесе и инвестициях во время войны. (укр)