Турция нарастила закупки российской нефти до исторического рекорда

Турция, которая уверенно занимает второе место в мире после Индии по импорту российской нефти Urals, продолжила увеличивать закупки сорта в марте, доведя объем до исторического максимума - более 12 миллионов баррелей.

Об этом свидетельствуют данные LSEG и источников Reuters, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что Турция стала одним из крупнейших покупателей Urals после того, как ЕС ввел эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ в 2022 году. Анкара не присоединилась к западным санкциям и продолжает наращивать торговлю с Москвой.

Рост импорта российской нефти Турцией получил дополнительный толчок после начала поставок "Лукойлом" сорта Urals на турецкий НПЗ STAR по новому долгосрочному соглашению азербайджанской SOCAR, которая владеет заводом.

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По данным LSEG, в марте поставки Urals в Турцию составили около 12,5 миллиона баррелей (около 1,7 миллиона тонн) против 9 миллиона баррелей в феврале (1,2 миллиона тонн). При этом отгрузки в направлении НПЗ STAR в марте достигли почти 6 миллионов баррелей по сравнению с 3 миллионами баррелей в феврале.

Крупнейшими покупателями морских партий Urals в марте оставались переработчики в Индии, свидетельствуют данные LSEG, а Китай оказался третьим крупнейшим покупателем морских партий сорта.

Экономическая правда

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