САП просит для Сольского содержания под стражей: какой размер залога

фото: дана Гордийчук, ЭП

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей министра агрополитики Николая Сольского с альтернативой залога в 200 млн грн.

Об этом известно из заседания Высшего антикоррупционного суда в среду.

В 16:35 в заседании был объявлен перерыв - суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты в связи с тем, что Сольского вызвали в Верховную Раду на встречу с фракцией "Слуги народа".

Прокурор САП выступила против, в частности, аргументировав это тем, что обвинение просит о мере пресечения для Сольского в виде содержания под стражей. После окончания заседания Сольский добавил, что альтернативой меры пресечения будет объявлен залог в 200 млн грн.

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Суд продолжит рассмотрение дела в четверг, 25 мая, в 11:00.

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Напоминаем:

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Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.

Экономическая правда