Еврокомиссия предлагает ввести санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в РФ – Reuters

Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейскую военную технику в РФ, а также танкеров, нарушающих ценовой предел стран G7 на российскую нефть.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия завершает свое предложение по 14-му пакету санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

"Западные государства обвинили Северную Корею в снабжении оружием, в том числе баллистических ракет и боеприпасов, России.

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В феврале США заявили, что с сентября Северная Корея поставила более 10 тыс контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами", - пишет агентство.

Еврокомиссия также преследует цель ввести санкции против нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые вывозят российскую нефть выше потолка цен на нефть стран "Большой семерки" (G7), добавляет Reuters.

Сообщается, что в список лиц, подпадающих под санкции, ожидается добавление 40 компаний. В них входят российские компании, закупающие оборудование для вооруженных сил, а также компании третьих стран, продающих России электронику, полупроводники и чипы, используемые в военных целях.

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Компании из третьих стран базируются в ОАЭ, Кыргызстане, Турции и Китае и продают в Россию оборудование европейского и американского происхождения, говорится в документе.

По словам собеседников Reuters, Еврокомиссия проводит неофициальные обсуждения со странами-членами блока, прежде чем представит свое предложение.

Напомним:

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Экономическая правда