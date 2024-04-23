Новости 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 миллиардов на строительство фортификаций
О подозрении Сольскому. Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. По описанию подозреваемый подпадает под действующего министра агрополитики Николая Сольского.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский прокомментировал информацию о том, что ему объявлено о подозрении по делу, связанному с завладением землей.
О строительстве фортификаций. Путем перераспределения расходов госбюджета правительство выделило более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций.
О транше в рамках Ukraine Facility. Европейская комиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". На этой неделе государство ожидает поступления 1,5 млрд евро.
О перерегистрации авто. В течение апреля 2024 года в сервисных центрах МВД наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами - эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.
О яхте Медведчука. Комиссия по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, выбрала Troostwijk Auctions реализатором яхты Медведчука Royal Romance.
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