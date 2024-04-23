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Украина ожидает поступления 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility уже на этой неделе

Вторник, 23 апреля 2024, 18:54 - Анастасия Дячкина
 
фото: t.me/Denys_Smyhal

Европейская комиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". На этой неделе государство ожидает поступления 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"У нас есть положительные новости от ЕС. Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского Союза", – отметил он.

Шмыгаль добавил, что на своем заседании правительство приняло решение, которое поможет привлечь дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины.

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"Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий", – добавил Шмыгаль.

По его словам, это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

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Напомним: 

16 апреля Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Экономическая правда

ЕС
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