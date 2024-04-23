Украина ожидает поступления 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility уже на этой неделе
Европейская комиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". На этой неделе государство ожидает поступления 1,5 млрд евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"У нас есть положительные новости от ЕС. Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы "Ukraine Facility". И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского Союза", – отметил он.
Шмыгаль добавил, что на своем заседании правительство приняло решение, которое поможет привлечь дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины.
"Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий", – добавил Шмыгаль.
По его словам, это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий.
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Напомним:
16 апреля Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.
Экономическая правда