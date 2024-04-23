Сольский о подозрении НАБУ: "Речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда я был адвокатом"

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский прокомментировал информацию о том, что ему объявлено о подозрении по делу, связанному с завладением землей.

Об этом говорится в заявлении Минагрополитики со ссылкой на слова аграрного министра Николая Сольского.

"События, по которым, по информации НАБУ, мне сообщено о подозрении и по которым распространяются информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть во время, когда я был адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", - заявил Сольский.

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военнослужащими АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение "в соответствии с законом".

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"Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", - добавил Сольский.

Министр заверил, что будет максимально открытым для установления истины, но и подчеркнул, что в этом нет необходимости, ведь все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов.

Напомним:

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Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. По описанию подозреваемый подпадает под действующего министра агрополитики Николая Сольского.